Тухель заменил Райса против Хорватии из-за "дискомфорта"

Деклан Райс Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил замену полузащитника "Арсенала" Деклана Райса в матче ЧМ-2026 против Хорватии.

Накануне вечером Райс помог англичанам одержать победу 4:2 над Хорватией, причем Харри Кейн открыл счет в этом матче как раз с передачи Деклана.

Однако на 72-й минуте Тухелю пришлось заменить Райса, потому что Деклан стал испытывать "дискомфорт". Томас надеется, что его ключевой игрок будет в порядке к матчу против Ганы в следующий вторник.

"Деклан совершил ряд необычных для него потерь мяча, и я увидел некоторый дискомфорт. Я спросил его, и он прямо указал на нижнюю часть спины и верхнюю часть задней поверхности бедра, где он испытывал дискомфорт".

"Я хотел исключить любой риск, поэтому решил заменить Деклана. Иначе я бы никогда не захотел этого сделать, но то был момент, чтобы поберечь его. Думаю, Рис Джеймс хорошо справился, подменив его в центре полузащиты".

"Деклан провел великолепный матч, поэтому я надеюсь, что там ничего такого. В концовке он просто заверил меня, что все хорошо и что это просто дискомфорт. Мы позаботимся об этом, и здесь не о чем переживать", — цитирует Тухеля The Independent.





Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, сборная Хорватии, травмы, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 07:00

Количество просмотров Просмотров: 327


Поиск: