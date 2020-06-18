"Ливерпуль" перехватывает Виктора Муньоса

"Ливерпуль" уводит вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса из под носа у "Ньюкасла".

Всего лишь несколько дней назад сообщалось, что "Ньюкасл" близок к покупке 22-летнего Муньоса за 26 миллионов фунтов.



Однако сейчас интерес к Муньосу внезапно обозначил "Ливерпуль", согласившись выплатить 34.6 млн. фунтов, что прописаны в контракте Виктора в качестве отступных, сообщает Sky Sports.



В данный момент Муньос находится в расположении сборной Испании на Чемпионате Мира. Прямо в Соединенных Штатах Виктор и пройдет медобследование, прежде чем заключит контракт с "Ливерпулем".



Покупка Муньоса поможет "Ливерпулю" справиться с уходом Мохамеда Салаха, при этом "красные" не отказываются от дальнейшей борьбы за Яна Диоманде из "РБ Лейпциг".



Если не возникнет никаких затруднений, Муньос станет первым приобретением "Ливерпуля" при новом главном тренере Андони Ираоле.