Грилиш приступил к тренировкам после перелома стопы

Вингер "Эвертона" Джек Грилиш приступил к тренировкам после пяти месяцев отсутствия с травмой стопы.

На этот сезон "Манчестер Сити" направил 30-летнего Грилиша в аренду в "Эвертон", где Джек успел совершить восемь результативных действий в 22 матчах, прежде чем в январе против "Астон Виллы" получил перелом стопы.



Эта травма потребовала операции, в результате чего Грилиш пропустил остаток сезона и, естественно, не мог претендовать на поездку со сборной Англии на Чемпионат Мира.



Однако сейчас Грилиш вернулся к занятиям на траве, и сделал это Джек на тренировочной базе "Эвертона" в Финч Фарм, потому что формально его аренда рассчитана до конца июня.



Где Грилиш будет играть в следующем сезоне, пока неясно, но "Эвертон" остался доволен Джеком, и ожидается, что "ириски" предпримут попытку вернуть бывшего капитана "Астон Виллы".