"Сити" хочет купить Тонали дополнительно к Андерсону
"Манчестер Сити" всерьез задумался о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали дополнительно к Эллиоту Андерсону из "Ноттингем Форест".
К настоящему моменту "Форест" отклонил оба предложения "Сити" по Андерсону, в связи с чем появились слухи, что "горожане" могут переключиться на Тонали.
Однако The Athletic утверждает, что существующий интерес к Тонали не связан с намерениями "Сити" приобрести Андерсона — "горожане" — хотят обоих.
Для приглашения Тонали и Андерсона "Сити" пришлось бы раскошелиться более чем на 200 миллионов фунтов, однако "горожанам" нужно восполнить потерю Бернарду Силвы и поддержать Энцо Мареску, который готовится стать преемником Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера.
Желание "Сити" подписать сразу двух полузащитников также связано с неопределенностью насчет будущего Тиджани Рейнджерса, Нико Гонсалеса и Родри, у которого остается один год по контракту и которого сватают в "Реал".
Однако "Сити" нужно действовать быстро, потому что "Тоттенхэм" уже провел продуктивные переговоры с лагерем Тонали.
17.06.2026 21:00
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Желаю голубым побыстрее получить решение по нарушениям, вылететь нахуй с Премьер Лиги и обанкротиться из-за зарплатной ведомости.
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