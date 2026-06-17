"Сити" хочет купить Тонали дополнительно к Андерсону

"Манчестер Сити" всерьез задумался о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали дополнительно к Эллиоту Андерсону из "Ноттингем Форест".

К настоящему моменту "Форест" отклонил оба предложения "Сити" по Андерсону, в связи с чем появились слухи, что "горожане" могут переключиться на Тонали.



Однако The Athletic утверждает, что существующий интерес к Тонали не связан с намерениями "Сити" приобрести Андерсона — "горожане" — хотят обоих.



Для приглашения Тонали и Андерсона "Сити" пришлось бы раскошелиться более чем на 200 миллионов фунтов, однако "горожанам" нужно восполнить потерю Бернарду Силвы и поддержать Энцо Мареску, который готовится стать преемником Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера.



Желание "Сити" подписать сразу двух полузащитников также связано с неопределенностью насчет будущего Тиджани Рейнджерса, Нико Гонсалеса и Родри, у которого остается один год по контракту и которого сватают в "Реал".



Однако "Сити" нужно действовать быстро, потому что "Тоттенхэм" уже провел продуктивные переговоры с лагерем Тонали.