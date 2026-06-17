Босс FA объяснил продление контракта с Тухелем

Исполнительный директор FA Марк Баллингем объяснил, почему его организация была вынуждена заключить новый контракт с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем.

Предыдущий контракт Тухеля истекал после ЧМ-2026, и это означало, что Томас, будучи тренером топ-уровня, еще до турнира в Северной Америке мог стать мишенью для клубов.



Чтобы предотвратить эту ситуацию, еще в феврале FA продлила контракт Тухеля до Евро-2028, включительно, но при этом Ассоциация сохраняет за собой право отказаться от услуг Томаса, если тот провалит ЧМ-2026.



"В каждом контракте, заключаемом FA, есть пункты насчет достижения результатов, но я не собираюсь вдаваться в их суть".



"Означает ли это, что может быть активирован пункт о прекращении в случае провала? Мы можем принудить его к соблюдению условий контракта".



"Реальность такова, что он является тренером топ-уровня, который был бы востребован. Мы знали, что он хорошо справляется со своей работой, и мы просто не могли позволить себе сидеть сложа руки и ждать".



"Таковы реалии любой профессии, когда кто-нибудь хорошо делает свою работу. Мы думали, что имеет смысл продлить его на два года, и это (Евро-2028) будет домашний турнир, когда давление будет еще больше, а у нашего тренера уже будет опыт", — цитирует Баллингема talkSPORT.