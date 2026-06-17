Каррагер не удивлен решением Тухеля по Тренту

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что не удивлен решением главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля не вызывать защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда после травмы Тино Ливраменто из "Ньюкасла".

Потеряв Ливраменто с травмой, в последний момент Тухель добавил в заявку своей команды на ЧМ-2026 Трево Чалобу из "Челси".



Тухель вновь проигнорировал Александер-Арнольда, и Каррагер объясняет это тем, что Томас руководствовался "недостатками" Трента при игре в обороне.



"Мы знаем, каково отношение Томаса Тухеля к Тренту. Глядя на некоторых игроков в заявке, кажется, что он предпочитает центральных защитников, способных сыграть правого защитника, нежели чистых правых защитников".



"Мы знаем, что Александер-Арнольд обладает особенными качествами. Поэтому "Реал" и захотел его. Поэтому болельщики "Ливерпуля" и были так расстроены его уходом. Возможно, Тухель его не взял не из-за качеств, а из-за недостатков. Он руководствовался негативной стороной, а не позитивной".



"Возможно, Тухель так настраивает игру команды, что качества Трента не используются в полной мере, как это было в "Ливерпуле" Юргена Клоппа. Я бы не сказал, что я так уж удивлен решением не брать Трента".



"Несколько недель назад я сказал, что Тухель, определяя состав, предпочитает гармонию, сплоченность и дух, нежели мастерство и талант. Это очередное решение, которое подтверждает это", — сообщил Каррагер Sky Sports.