"Челси" запланировал минимум два крупных приобретения

Хаби Алонсо "Челси" планирует совершить минимум два крупных приобретения этим летом.

На днях "Челси" подтвердил продажу левого защитника Марка Кукурельи в "Реал" за 51.8 млн. фунтов.

По информации Evening Standard, вырученные за Кукурелью деньги будут добавлены к тому бюджету, который был изначально выделен "Челси" на летние трансферы.

Это позволит "Челси" совершить целый ряд приобретений этим летом. И минимум два новичка будут соответствовать высшему калибру, что найдет отражение на их цене.

Кто именно усилит состав "Челси", будет в том числе зависеть от нового главного тренера Хаби Алонсо, который был назначен как "менеджер" и получит дополнительные полномочия в трансферных вопросах.





Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2026 14:00

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