Викарио вернулся на радар "Ювентуса"

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио вернулся на радар к итальянскому "Ювентусу".

Отчаявшись переманить Алиссона из "Ливерпуля", "Ювентус" сосредоточил свое внимание на Эмилиано Мартинесе, однако в переговорах по первому номеру "Астон Виллы" нет ощутимого прогресса.



Как сообщает Sky Sports, "Ювентус" еще не потерял надежду приобрести Мартинеса и по-прежнему ждет, какую цену назовет "Вилла", но параллельно вернулся к варианту с Викарио, который рассматривал еще до Алиссона.



29-летний итальянец, которого также сватали в "Интер", заинтересован в возвращении в Серию А и даже готов пойти на уступки по зарплате, чтобы это стало возможно.



В случае расставания с Викарио "Тоттенхэму" придется выйти на трансферный рынок для приглашения нового голкипера.