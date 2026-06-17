Магуайр рассказал о "неловком" разговоре с Тухелем

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поведал о своем разговоре с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем, когда тот сообщил о своем решении не брать его на Чемпионат Мира.

Отсутствие Магуайра в заявке англичан на ЧМ-2026 стало одним из главных сюрпризов, преподнесенных Тухелем, который также оставил за бортом Люка Шоу, Фила Фодена и Коула Палмера.

По словам Магуайра, их разговор с Тухелем не был комфортным. Харри был удивлен решением, потому что ожидал оказаться в списке из 26 игроков.

"Он всем позвонил по FaceTime. То был довольно неловкий звонок".

"Кое-что просочилось в медиа за полчаса до того, как мне было сказано, что мое место под вопросом. Это расстраивало больше всего".

"В то время это был сюрприз. Я сразу же сказал, что это сюрприз. Я был по-настоящему расстроен".

"Мы перекинулись словами. Слушайте, я довольно большая личность. Я опытен. То был честный разговор между нами обоими".

"Он сказал, что у него нет реального оправдания".

"Я думал, что сделал достаточно, чтобы попасть в заявку. Я думал, что помог бы парням нам. Я думал, что все еще должен сыграть свою роль на поле и за его пределами".

"Сейчас мне 33, будет 37 к следующему Чемпионату Мира. Я хотел поехать — и не только для того, что играть. Я не требовал взять меня и выпускать в старте. Я был бы рад сыграть и минуту, находясь с парнями".

"Он сказал, что у него нет реального оправдания для меня, но я думаю, он хотел сохранить верность парням, который прошли отборочный турнир осенью. Он чувствовал, что осенью они хорошо провели те шесть матчей. Но он сказал, что у него нет реального оправдания для меня. Таков футбол. С этим было тяжело смириться", — цитирует Магуайра The Telegraph.





Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2026 11:00

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  1. paroljlogin7237 17.06.2026 11:18 # paroljlogin7237
    Пользы для сборной от его нытья и жалоб не прибавиться. Видно, этой большой личности похуй на команду, свои достижения и хотелка на первом плане.

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  2. theo-zm 17.06.2026 11:10 # theo-zm
    Это у тебя есть реального оправдания тому почему ты такой плохой

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