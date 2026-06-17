Магуайр рассказал о "неловком" разговоре с Тухелем

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поведал о своем разговоре с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем, когда тот сообщил о своем решении не брать его на Чемпионат Мира.

Отсутствие Магуайра в заявке англичан на ЧМ-2026 стало одним из главных сюрпризов, преподнесенных Тухелем, который также оставил за бортом Люка Шоу, Фила Фодена и Коула Палмера.



По словам Магуайра, их разговор с Тухелем не был комфортным. Харри был удивлен решением, потому что ожидал оказаться в списке из 26 игроков.



"Он всем позвонил по FaceTime. То был довольно неловкий звонок".



"Кое-что просочилось в медиа за полчаса до того, как мне было сказано, что мое место под вопросом. Это расстраивало больше всего".



"В то время это был сюрприз. Я сразу же сказал, что это сюрприз. Я был по-настоящему расстроен".



"Мы перекинулись словами. Слушайте, я довольно большая личность. Я опытен. То был честный разговор между нами обоими".



"Он сказал, что у него нет реального оправдания".



"Я думал, что сделал достаточно, чтобы попасть в заявку. Я думал, что помог бы парням нам. Я думал, что все еще должен сыграть свою роль на поле и за его пределами".



"Сейчас мне 33, будет 37 к следующему Чемпионату Мира. Я хотел поехать — и не только для того, что играть. Я не требовал взять меня и выпускать в старте. Я был бы рад сыграть и минуту, находясь с парнями".



"Он сказал, что у него нет реального оправдания для меня, но я думаю, он хотел сохранить верность парням, который прошли отборочный турнир осенью. Он чувствовал, что осенью они хорошо провели те шесть матчей. Но он сказал, что у него нет реального оправдания для меня. Таков футбол. С этим было тяжело смириться", — цитирует Магуайра The Telegraph.