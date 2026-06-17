Англия хочет сыграть товарищеский матч во время ЧМ-2026
Сборная Англии договаривается об организации товарищеского матча прямо во время Чемпионата Мира.
Англичане возьмут старт на ЧМ-2026 матчем против Хорватии в среду, но свою следующую игру — против Ганы — проведут только через шесть дней.
Как стало известно BBC, главный тренер англичан Томас Тухель хочет заполнить этот промежуток товарищеским матчем за закрытыми дверьми.
На роль своего спарринг-партнера английская сборная избрала команду МЛС "Спортинг Канзас-Сити", которая базируется по соседству с местом, где подопечные Тухеля разбили свой лагерь на время ЧМ-2026.
Тухель полагает, что дополнительный матч поможет его команде улучшить свою физическую форму и обеспечит практикой игроков, которые не получат минут против сборной Хорватии.
17.06.2026 10:00
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