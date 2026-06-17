"Ньюкасл" хочет минимум 90 млн. фунтов за Тонали

"Ньюкасл" хочет минимум 90 миллионов фунтов за своего полузащитника Сандро Тонали.

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" опережает "Манчестер Сити" и "Арсенал" в борьбе за 26-летнего Тонали и уже договаривается с Сандро.



Заранее зная о том, что "Ньюкасл" назначит высокую цену за Тонали, сперва "Тоттенхэм" решил заручиться согласием самого игрока сборной Италии на переход.



Как стало известно talkSPORT, боссы "Ньюкасла" ожидают, что Тонали будет продан этим летом, однако у Сандро есть долгосрочный контракт, и "сороки" намерены выручить минимум 90 млн. фунтов за свою звезду.



Добавим, такого рода сумма стала бы рекордной для "Тоттенхэма".