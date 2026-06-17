"Реал" уверен в покупке Рубена Диаша

Испанский "Реал" уверен в приобретении защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша.

Этим летом "Реал" подписал свободным агентом Ибраиму Конате из "Ливерпуля", а накануне продлил истекавший контракт Антонио Рюдигера.



Однако Жозе Моуриньо, вернувшийся на пост главного тренера "Реала", хочет дополнительно укрепить центр обороны, нацелившись на своего соотечественника Диаша.



По информации Daily Mirror, в "Реале" уверены, что смогут заполучить 29-летнего Диаша, но для этого Королевскому клубу, вероятно, придется раскошелиться на 80 миллионов фунтов.



Переход в "Реал" позволил бы Диашу воссоединиться со своим партнером по сборной Португалии Бернарду Силвой, который едва оформил свой трансфер из "Сити" в Мадрид как свободный агент.