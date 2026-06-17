Нуньес и Салах не вернутся в "Ливерпуль"
Вопреки появившимся слухам, нападающие Дарвин Нуньес и Мохамед Салах не вернутся в "Ливерпуль".
На днях в южноамериканской прессе появились слухи, что Нуньес хочет вернуться в "Ливерпуль".
"Ливерпуль" только прошлым летом продал Нуньеса в "Аль-Хиляль", но в феврале Дарвин был исключен из заявки на саудовское первенство и теперь настроен на смену клуба.
По информации The Athletic, этим летом "Ливерпуль" собирается подписать минимум двух новых атакующих игроков, но близкие к "красным" источники исключают возвращение Нуньеса.
Не вернется в "Ливерпуль" и Салах, несмотря на то, что основной причиной его ухода за год до истечения контракта стали разногласия с Арне Слотом, который недавно был уволен с поста главного тренера. Мохамед принял свое решение, которое пересмотрено не будет.
"Ливерпуль" также собирается укрепить позиции полузащитника и правого защитника, но новый тренер Андони Ираола только знакомится с делами, и приобретений стоит ждать позже в летнее окно.
17.06.2026 00:05
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