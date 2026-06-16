Экитике надеется снова сыграть за "Ливерпуль" до конца года

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике надеется вернуться на футбольное поле до конца календарного года.

Дебютный сезон Экитике за "Ливерпуль" был оборван в апреле, когда в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ Уго получил разрыв ахилла.



Экитике перенес операцию, на восстановление после которой изначально отводили от восьми до 10 месяцев, но 23-летний француз отказался мириться с таким прогнозом.



Как сообщает L'Equipe, последние пару месяцев Экитике испытывал огромную боль, однако медицинская служба "Ливерпуля" довольно процессом реабилитации Уго.



По информации французского издания, Экитике сохраняет позитивный настрой и надеется уже осенью вернуться к тренировкам, чтобы около Рождества снова сыграть за "Ливерпуль".



Текущее состояние Экитике позволяет ему работать над верхней частью своего тела, и это должно помочь Уго, когда он снова сможет нагружать ноги.