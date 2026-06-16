Экитике надеется снова сыграть за "Ливерпуль" до конца года

Уго Экитике Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике надеется вернуться на футбольное поле до конца календарного года.

Дебютный сезон Экитике за "Ливерпуль" был оборван в апреле, когда в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ Уго получил разрыв ахилла.

Экитике перенес операцию, на восстановление после которой изначально отводили от восьми до 10 месяцев, но 23-летний француз отказался мириться с таким прогнозом.

Как сообщает L'Equipe, последние пару месяцев Экитике испытывал огромную боль, однако медицинская служба "Ливерпуля" довольно процессом реабилитации Уго.

По информации французского издания, Экитике сохраняет позитивный настрой и надеется уже осенью вернуться к тренировкам, чтобы около Рождества снова сыграть за "Ливерпуль".

Текущее состояние Экитике позволяет ему работать над верхней частью своего тела, и это должно помочь Уго, когда он снова сможет нагружать ноги.





Метки Ливерпуль, травмы, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2026 23:00

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