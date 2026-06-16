Роберто Мартинес открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может вернуться в Премьер-Лигу после Чемпионата Мира этим летом.
Контракт Мартинеса с португальской сборной истекает после ЧМ-2026, и talkSPORT утверждает, что Роберто уже принял решение покинуть свой пост, как бы ни выступила его команда на турнире.
Отработав три года в сборной Португалии, Мартинес держит свои карты открытыми. Роберто допускает свое возвращение в Премьер-Лигу или назначение в другой национальной команде.
Ранее в своей карьере 52-летний испанец тренировал на родине футбола "Эвертон", "Суонси" и "Уиган", с которым даже выиграл Кубок Англии в сезоне 2012/13.
Под руководством Мартинеса сборная Португалии выиграла 70% своих матчей, и по этому показателю Роберто превосходит всех своих предшественников.
16.06.2026 22:00
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