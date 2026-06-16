"Тоттенхэм" согласовал покупку Ван Хекке за 52 млн. фунтов
"Тоттенхэм" согласовал приобретение защитника "Брайтона" Ян Пола Ван Хекке.
Ранее в июне "Брайтон" отклонил два предложения "Тоттенхэма" по Ван Хекке, однако "шпоры" проявили настойчивость и в итоге убедили "Брайтон" отпустить своего ключевого игрока за 52 миллиона фунтов, без каких-либо бонусов.
Как отмечает The Athletic, в сделку по Ван Хекке не войдет защитник "Тоттенхэма" Лука Вушкович, за которого "Брайтон" предлагал 35 млн. фунтов, но услышал в ответ отказ.
Согласование условий личного контракта выглядит формальностью, потому что Ван Хекке хочет воссоединиться с главным тренером "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, с которым ему довелось поработать в "Брайтоне" с 2022 по 2024 год.
К продаже Ван Хекке "Брайтон" подталкивает то обстоятельство, что Ян Пол не демонстрировал желания к продлению своего рассчитанного до 2028 года контракта.
Ван Хекке выходил в стартовом составе на 36 из 38 матчей "Брайтона" в этом сезоне Премьер-Лиги и помог "чайкам" занять восьмое место, квалифицировавшись в Лигу Конференций.
Добавим, изначально ходили слухи, что "Брайтон" оценивает Ван Хекке в 70 млн. фунтов.
16.06.2026 21:00
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