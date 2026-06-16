"Тоттенхэм" согласовал покупку Ван Хекке за 52 млн. фунтов

"Тоттенхэм" согласовал приобретение защитника "Брайтона" Ян Пола Ван Хекке.

Ранее в июне "Брайтон" отклонил два предложения "Тоттенхэма" по Ван Хекке, однако "шпоры" проявили настойчивость и в итоге убедили "Брайтон" отпустить своего ключевого игрока за 52 миллиона фунтов, без каких-либо бонусов.



Как отмечает The Athletic, в сделку по Ван Хекке не войдет защитник "Тоттенхэма" Лука Вушкович, за которого "Брайтон" предлагал 35 млн. фунтов, но услышал в ответ отказ.



Согласование условий личного контракта выглядит формальностью, потому что Ван Хекке хочет воссоединиться с главным тренером "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, с которым ему довелось поработать в "Брайтоне" с 2022 по 2024 год.



К продаже Ван Хекке "Брайтон" подталкивает то обстоятельство, что Ян Пол не демонстрировал желания к продлению своего рассчитанного до 2028 года контракта.



Ван Хекке выходил в стартовом составе на 36 из 38 матчей "Брайтона" в этом сезоне Премьер-Лиги и помог "чайкам" занять восьмое место, квалифицировавшись в Лигу Конференций.



Добавим, изначально ходили слухи, что "Брайтон" оценивает Ван Хекке в 70 млн. фунтов.