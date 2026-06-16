"Милан" подтвердил назначение Аморима
Итальянский "Милан" подтвердил назначение бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.
Аморим находился без работы с января, когда он был уволен из "Юнайтед" после всего 63 проведенных матчей в течение 14 месяцев.
Аморим покидал "Юнайтед" с компенсацией за увольнение в 15.9 млн. фунтов, но теперь, когда Рубен обзавелся новой работой, "красные дьяволы" смогут сэкономить около 10 млн. фунтов из этой суммы.
Отметим, что 41-летний португалец встретится с "Юнайтед" уже 15 августа, когда "Милан" проведет товарищеский матч против "дьяволов" во Вроцлаве.
"Есть амбиции, которые остаются с тобой на протяжении всей твоей карьеры, и одной из моих всегда было тренировать "Милан", — сообщил Аморим.
16.06.2026 20:00
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