Рэшфорд доступен для выкупа за 40 млн. фунтов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд доступен для приобретения за 40 миллионов фунтов для всех клубов, за исключением двух.

Как известно, "Барселона" просрочила свою опцию выкупа Рэшфорда после сезона аренды за 26 миллионов фунтов, и теперь судьба Маркуса вновь находится в руках "Юнайтед".



Однако The Athletic утверждает, что в контракте Рэшфорда есть другой пункт, позволяющий Маркусу беспрепятственно покинуть "Юнайтед" этим летом по фиксированной цене в 40 млн. фунтов.



Активация этого пункта недоступна лишь для "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и ряд клубов Премьер-Лиги уже проявили интерес к 28-летнему игроку сборной Англии.



В данный момент будущее Рэшфорда находится в неопределенности. Исключать возвращение Маркуса в "Барселону" полностью нельзя, а если это окажется невозможно, нападающий предпочитает отработать свой контракт с "Юнайтед", нежели переходить в другой клуб Премьер-Лиги.



"Юнайтед" в свою очередь предпочитает продать Рэшфорда этим летом, облегчив свою зарплатную ведомость более чем на 300,000 фунтов в неделю.