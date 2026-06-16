"Ипсвич" может позвать Сульшера

Оле Гуннар Сульшер является одним из ведущих кандидатов на вакантный пост главного тренера "Ипсвича".

Завоевав прямую путевку в Премьер-Лигу по итогам этого сезона, "Ипсвич" был вынужден начать поиски нового рулевого, потому что Киран Маккенна, ассистировавший Сульшеру в "Манчестер Юнайтед", решил уйти из клуба и отдохнуть от футбола.



По информации BBC, Сульшер занимает высокое место в шорт-листе кандидатов "Ипсвича". Также со стороны "трактористов" существует интерес к наставнику "Страсбура" Гари О'Нилу.



Сульшера связывали с возвращением в Премьер-Лигу не далее, чем в январе, когда "Юнайтед" искал временного тренера на остаток сезона после увольнения Рубена Аморима. "Красные дьяволы" выбирали между Оле Гуннаром и Майклом Кэрриком, в итоге предпочтя последнего.



После увольнения из "Юнайтед" в ноябре 2021 Сульшер лишь несколько месяцев тренировал "Бешикташ", который он покинул в августе 2025.