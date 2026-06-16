"Тоттенхэм" приближается к договоренности с Тонали

"Тоттенхэм" провел позитивные переговоры с лагерем полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

По информации The Athletic, "Тоттенхэм" пока не обращался к "Ньюкаслу" насчет Тонали, решив сперва договориться с самим игроком.



Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби сделал своего соотечественника своей целью номер один на это лето, и "шпоры" уже убедились, что Тонали открыт к этому переходу.



У Де Дзерби есть поддержка владельцев клуба, и "Тоттенхэм" готов приложить все усилия для согласования этого непростого и дорогого трансфера.



Контракт Тонали с "Ньюкаслом" рассчитан до 2029 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, поэтому "сороки" находятся в комфортной ситуации и отпустят 26-летнего итальянца только за действительно большие деньги, особенно после продажи Энтони Гордона в "Барселону" за 69 миллионов фунтов.



Интерес к Тонали сохраняют "Арсенал" и "Манчестер Сити", но в данный момент "Тоттенхэм" имеет наиболее высокие шансы заполучить экс-полузащитника "Милана".