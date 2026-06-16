Совладельцы "Пэлас" задумываются о продаже клуба

Американские совладельцы "Кристал Пэлас" задумываются о продаже своего клуба.

В данный момент в число крупнейших акционеров "Пэлас" входят сооснователь Apollo Джош Харрис, бывший директор Blackstone Дэвид Блитцер, а также Вуди Джонсон, член семейства, контролирующего империю Johnson & Johnson.



Эти трое американских миллиардеров являются фактическими хозяевами "Пэлас" наряду с британским бизнесменом Стивом Пэришем, который занимает пост президента "орлов" с 2010 года.



В данный момент доля Харриса и Блитцера составляет 30%, Джонсону принадлежит 43%, а еще 10% акций находятся в руках Пэриша.



По информации Financial Times, американские совладельцы "Пэлас" уже наняли банкиров из Raine Group, чтобы изучить возможные варианты, включая привлечение новых инвестиций со стороны и полную продажу клуба.



Последние 12 месяцев получились самыми успешными в истории "Пэлас", который завоевал свои первые три трофея, прежде чем попрощаться с главным тренером Оливером Гласнером.



В рейтинге Deloitte прошлого года "Пэлас" был назван 25-м самым дорогим футбольным клубом в мире, за сезон 2024/25 заработав 196.6 млн. фунтов и отразив прибыль в 8.3 млн. фунтов до уплаты налогов.