Три гранда Премьер-Лиги претендуют на Буадди

"Арсенал" является лишь одним из трех грандов Премьер-Лиги, которые заинтересованы в приобретении полузащитника "Лилля" Аюба Буадди.

18-летний Буадди произвел настоящий фурор своей игрой за сборную Марокко против Бразилии на Чемпионате Мира, подкрепив этим тот уверенный сезон, который он провел за "Лилль".



На днях появилась информация, что "Арсенал" уже начал переговоры о покупке Буадди, которого "Лилль" оценивает примерно в 60 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, в борьбе за Буадди "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Челси", "Ливерпуля", ПСЖ и "Баварии".



Ожидается, что заинтересованные стороны продолжат контактировать насчет Буадди, пока тот выступает на Чемпионате Мира. По возвращении из Северной Америки Аюб сможет принять решение насчет своего будущего.