Алекс Скотт стал целью для "Арсенала"
"Арсенал" рассматривает полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта в качестве своей трансферной цели на это лето.
По информации The Athletic, главный тренер "Арсенала" Микель Артета является поклонником Сандро Тонали из "Ньюкасла", однако итальянский полузащитник имеет контракт до 2030 года и стоит чересчур дорого для "канониров".
Более доступной альтернативой Тонали для "Арсенала" может стать 22-летний Скотт, которого прежде сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".
Скотт очень ярко провел этот сезон и даже был приглашен тренироваться со сборной Англии перед Чемпионатом Мира, хотя непосредственно в заявку на турнир не попал.
Скотт пропустил лишь один матч "Борнмута" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
16.06.2026 13:00
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