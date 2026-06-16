Алекс Скотт стал целью для "Арсенала"

"Арсенал" рассматривает полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта в качестве своей трансферной цели на это лето.

По информации The Athletic, главный тренер "Арсенала" Микель Артета является поклонником Сандро Тонали из "Ньюкасла", однако итальянский полузащитник имеет контракт до 2030 года и стоит чересчур дорого для "канониров".



Более доступной альтернативой Тонали для "Арсенала" может стать 22-летний Скотт, которого прежде сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".



Скотт очень ярко провел этот сезон и даже был приглашен тренироваться со сборной Англии перед Чемпионатом Мира, хотя непосредственно в заявку на турнир не попал.



Скотт пропустил лишь один матч "Борнмута" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав одну результативную передачу.