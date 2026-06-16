Матеуш Фернандеш рвется в "Юнайтед"

Матеуш Фернандеш Полузащитник Матеуш Фернандеш сообщил "Вест Хэму" о своем желании перейти в "Манчестер Юнайтед".

Отчаявшись заполучить Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" по адекватной цене, "Юнайтед" сделал Фернандеша своей целью номер один на это лето.

Фернандеш жаждет перейти в "Юнайтед", и это не является секретом для "Вест Хэма", однако за 21-летнего португальца "красные дьяволы" переплачивать тоже не собираются.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" оценивает Фернандеша в 80 миллионов фунтов, надеясь выручить указанную сумму благодаря тому, что Матеуш также вызывает интерес у ПСЖ и "Реала".

При этом "Юнайтед" уже сказал коллегам из "Вест Хэма" быть реалистичнее в своих запросах, ведь "молотобойцы" вылетели из Премьер-Лиги, а Фернандеш не желает оставаться в клубе.

Более того, Фернандеш еще не вполне подтвердил свой класс на уровне Премьер-Лиги, а оба его сезона в английском первенстве — с "Вест Хэмом" и до этого с "Саутгемптоном" — оборачивались вылетом.

В данный момент согласование компенсации за Фернандеша является главным препятствием к его переходу в "Юнайтед". С личным контрактом никаких проблем возникнуть не должно.

Как бы то ни было, позже на этой неделе "Юнайтед" может выдвинуть свое стартовое предложение по Фернандешу.





Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2026 12:00

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