Матеуш Фернандеш рвется в "Юнайтед"

Полузащитник Матеуш Фернандеш сообщил "Вест Хэму" о своем желании перейти в "Манчестер Юнайтед".

Отчаявшись заполучить Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" по адекватной цене, "Юнайтед" сделал Фернандеша своей целью номер один на это лето.



Фернандеш жаждет перейти в "Юнайтед", и это не является секретом для "Вест Хэма", однако за 21-летнего португальца "красные дьяволы" переплачивать тоже не собираются.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" оценивает Фернандеша в 80 миллионов фунтов, надеясь выручить указанную сумму благодаря тому, что Матеуш также вызывает интерес у ПСЖ и "Реала".



При этом "Юнайтед" уже сказал коллегам из "Вест Хэма" быть реалистичнее в своих запросах, ведь "молотобойцы" вылетели из Премьер-Лиги, а Фернандеш не желает оставаться в клубе.



Более того, Фернандеш еще не вполне подтвердил свой класс на уровне Премьер-Лиги, а оба его сезона в английском первенстве — с "Вест Хэмом" и до этого с "Саутгемптоном" — оборачивались вылетом.



В данный момент согласование компенсации за Фернандеша является главным препятствием к его переходу в "Юнайтед". С личным контрактом никаких проблем возникнуть не должно.



Как бы то ни было, позже на этой неделе "Юнайтед" может выдвинуть свое стартовое предложение по Фернандешу.