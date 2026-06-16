"Юнайтед" обратился насчет Саммервилла

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилла.

Саммервилл входит в число игроков, которые почти неминуемо покинут "Вест Хэм" после вылета лондонского клуба из Премьер-Лиги.



Как сообщает The Athletic, "Юнайтед" уже запросил информацию насчет ситуации Саммервилла, и ожидается, что "Вест Хэм" потребует около 50 миллионов фунтов за 24-летнего голландца, чей контракт с "молотобойцами" рассчитан до 2029 года.



Саммервилл забил пять голов и отдал две результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, чего "Вест Хэму" оказалось недостаточно, чтобы избежать понижения в классе.



Дальнейшие шаги "Юнайтед" насчет Саммервилла в значительной степени зависят от Маркуса Рэшфорда, опцию выкупа которого после сезона аренды "Барселона" так и не использовала.



Добавим, "Юнайтед" также хочет заполучить партнера Саммервилла по "Вест Хэму" в лице полузащитника Матеуша Фернандеша, с агентом которого Жорже Мендешем "красные дьяволы" уже договариваются.