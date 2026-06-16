"Челси" задумывается о возвращении Холла

"Челси" задумался о возвращении защитника "Ньюкасла" Льюиса Холла.

Ранее в июне ходили слухи, что "Манчестер Юнайтед" уже договаривается о приобретении Холла, но теперь на Льюиса появился еще один большой претендент.



Согласовав продажу Марка Кукурельи в "Реал" за 51.8 млн. фунтов, "Челси" был вынужден задуматься о приглашении нового левого защитника. Сейчас у "синих" на этой позиции остался лишь Йоррел Хато, который может пригодиться и в центре обороны.



Поэтому, как утверждает TEAMtalk, на радаре у "Челси" оказался 21-летний Холл, который является продуктом академии "синих", но в 2023 году ушел в "Ньюкасл" ради регулярной игровой практики.



Для возвращения Холла "Челси" придется раскошелиться примерно на 60 миллионов фунтов — вдвое больше, нежели "синие" получили от "Ньюкасла" в свое время.



Помимо Холла, "Челси" также присматривается к Андреа Камбьязо из "Ювентуса" и Алехандро Гримальдо из "Байера". "Синие" интересовались и Натаниэлем Брауном, но звезда "Айнтрахта" направляется в "Баварию".