Траффорд признал, что ему нужно уйти из "Сити", чтобы стать первым номером сборной Англии
Голкипер "Манчестер Сити" Джеймс Траффорд признал, что ему не стать первым номером сборной Англии, не имея регулярной игровой практики в клубе.
В своем первом сезоне после возвращения в "Сити" 23-летний Траффорд выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, но в более важных соревнованиях был лишь дублером Джанлуиджи Доннаруммы.
Этим летом Траффорда сватают в "Астон Виллу", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", и Джеймс понимает, что смена клуба может быть ему необходима.
"Думаю, история еще не знает случая, когда бы основным голкипером какой-либо ведущей сборной был тот, кто не является первым номером в клубе. Никогда не знаешь, уйду я или нет. Я поступлю так, как будет правильно для меня и моей карьеры".
"Только то, что ты выступаешь за определенный клуб, еще не значит, что ты автоматически играешь за сборную. Ты по-прежнему должен подтвердить свой уровень. Ты по-прежнему должен показывать игру высочайшего уровня".
"Было бы великолепно, если бы я стал первым номером сборной Англии, когда сменил клуб. Я был бы очень рад этому, но это так не работает. Как вы знаете, в итоге мы купили Джиджи, и я не играл в большинстве матчей, но таков футбол".
"Разумеется, это был очень сложный сезон, но, оглядываясь назад, я понимаю, что столь многому научился и так сильно вырос", — цитирует Траффорда Daily Mail.
16.06.2026 08:00
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