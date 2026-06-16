"Тоттенхэм" вступил в борьбу за Тонали

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.

Едва не вылетев из Премьер-Лиги в этом сезоне, "Тоттенхэм" развернул бурную деятельность на трансферном рынке. "Шпоры" уже подписали свободными агентами Энди Робертсона и Маркоса Сенеси, а также ведут торги по Ян Полу Ван Хекке.



Очередной трансферной целью главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби стал его соотечественник Тонали, утверждает журналист Фабрицио Романо.



Де Дзерби считает Тонали идеальным приобретением, которое поможет "Тоттенхэму" вывести свою игру на новый уровень, однако интерес к 26-летнему итальянцу также проявляют "Арсенал" и "Манчестер Сити".



Согласно слухам в итальянской прессе, стоивший "Ньюкаслу" 52 миллиона фунтов Тонали открыт к переходу в "Тоттенхэм", несмотря на то оба последних сезона "шпоры" финишировали ниже "сорок" в Премьер-Лиге.