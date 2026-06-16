Светская хроника за вторник

Дарвин Нуньес не вернется в "Ливерпуль". "Реал" обратился насчет Матеуша Нунеша. Дед Джесси Лингарда умер до суда. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" не собирается возвращать нападающего "Аль-Хиляля" Дарвина Нуньеса. (Fabrizio Romano)



Голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген — цель номер один "Реала" на роль преемника для Тибо Куртуа. (Miguel Serrano)



"Реал" установил контакт насчет покупки полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша. (TEAMtalk)



"Реал" обратился насчет полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи, который также интересен "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". (Sky Sport Germany)



"Челси" не считает Энцо Фернандеса неприкасаемым и потребует свыше 100 миллионов фунтов за аргентинского полузащитника, который не делает секрета из своего желания перейти в "Реал". (The Guardian)



Защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа стал целью для "Челси". (Daily Mail)



"Эвертон" готовит предложение в 30 млн. фунтов о покупке нападающего Лиама Делапа, но "Челси" хочет 40 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" и "Тоттенхэм" также проявляют интерес к Делапу. (Ben Jacobs)



Голкипер "Ньюкасла" Ник Поул вызывает интерес у "Ипсвича" и "Халла". (TEAMtalk)



"Ньюкасл" уверен в приобретении вингера "Осасуны" Виктора Муньоса. (Daily Mail)



"Тоттенхэм", "Челси" и "Ньюкасл" следят за нападающим Душаном Влаховичем, который покидает "Ювентус" свободным агентом. (TEAMtalk)



"Лидс" собирается приобрести защитника "Спортина" Усмана Диоманде на замену Джо Родону. (Football Insider)



Другое



Бывший наставник "Юнайтед" Рубен Аморим согласился возглавить "Милан", что позволит "красным дьяволам" сэкономить до 10 млн. фунтов на компенсации португальцу за увольнение в январе. (Daily Mail)



Джованни Ван Бронкхорст, бывший ассистент Арне Слота в "Ливерпуле", станет новым главным тренером "Фейеноорда". (Fabrizio Romano)



Глава департамента по комплектации состава Стив Никсон покидает "Ньюкасл" после 15 лет в клубе. (The Athletic)



Благодаря документальному фильму Amazon "Юнайтед" заработает 10 млн. фунтов. (The Telegraph)



Бывший вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл учредил инвестиционный фонд, который готов покупать футбольные клубы. Ранее валлийцу не удалось приобрести "Кардифф". (BBC)



Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк возмущен, что перерывы на водопой во время матчей Чемпионата Мира используются как рекламные паузы. (The Sun)



Вингер Энтони Гордон посетил только шесть уроков испанского языка, прежде чем заговорить по-испански на своей презентации в качестве игрока "Барселоны". (The Sun)



87-летний дед экс-вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда, которому были предъявлены 15 обвинений насчет преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не дожил до суда. (Daily Express)