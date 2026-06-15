"Ньюкасл" определился с новым титульным спонсором, заключив трехлетний контракт с компанией KNOX Hydration стоимостью 60 миллионов фунтов.

KNOX Hydration, производитель спортивный напитков из Южной Африки, ранее согласовал с "Ньюкаслом" трехлетнее соглашение стоимостью 6 млн. фунтов в год по переименованию тренировочной базы "сорок" в "The KNOX".



Сейчас стороны договорились расширить свое сотрудничество, и эмблема KNOX займет место Sela, чей контракт истек в конце этого сезона, спереди игровых футболок "Ньюкасла".



За право стать титульным спонсором "Ньюкасла" KNOX заплатит до 10 млн. фунтов в сезоне 2026/27 и до 25 млн. фунтов в каждом из двух последующих, сообщает The Athletic.



Одновременно с этим KNOX выпустит специальную серию брендированных напитков для "Ньюкасла", что сулит клубу с "Сент-Джеймс Парк" дополнительными заработками.



Добавим, по условиям трехлетнего контракта с Sela "Ньюкасл" получал 22.5 млн. фунтов ежегодно.