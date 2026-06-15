"Брайтон" приобрел Коштинью

"Брайтон" объявил о приобретении правого защитника греческого "Олимпиакоса" Коштиньи.

Трансфер Коштиньи, который заключил с "Брайтоном" контракт на пять лет, оценивается в 11 миллионов фунтов.



26-летний португалец выступал за "Олимпиакос" с 2024 года, в течение этого времени сыграв 74 матча.



Коштинья поможет "Брайтону" справиться с потерей Йоэла Велтмана, который так и не договорился о продлении своего истекающего контракта.



"Коштинья — это игрок, за которым мы достаточно давно следили. Он обладает оборонительными навыками, играет в высоком темпе и понимает вещи, которые мы ценим. Мы чувствуем, что он станет превосходным дополнением к команде", — сообщил главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер.



