Гвардиол согласовал новый контракт с "Сити"
Защитник Йошко Гвардиол согласовал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт.
Действующий контракт Гвардиола истекает в 2028 году, и в предыдущие недели и месяцы ходили слухи, что Йошко может перебраться в "Реал" или "Баварию".
Однако "Сити" удалось убедить 24-летнего защитника остаться в клубе. По информации BBC, новый контракт 2031 года уже полностью согласован.
Гвардиол был признан лучшим игроком "Сити" в сезоне 2024/25, но в этой кампании сыграл лишь 25 матчей во всех соревнованиях, причиной чему стали четыре пропущенных с переломом ноги месяца.
В данный момент Гвардиол находится в расположении сборной Хорватии, которая стартует на Чемпионате Мира матчем против Англии в среду.
15.06.2026 20:00
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