Гвардиол согласовал новый контракт с "Сити"

Защитник Йошко Гвардиол согласовал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт.

Действующий контракт Гвардиола истекает в 2028 году, и в предыдущие недели и месяцы ходили слухи, что Йошко может перебраться в "Реал" или "Баварию".



Однако "Сити" удалось убедить 24-летнего защитника остаться в клубе. По информации BBC, новый контракт 2031 года уже полностью согласован.



Гвардиол был признан лучшим игроком "Сити" в сезоне 2024/25, но в этой кампании сыграл лишь 25 матчей во всех соревнованиях, причиной чему стали четыре пропущенных с переломом ноги месяца.



В данный момент Гвардиол находится в расположении сборной Хорватии, которая стартует на Чемпионате Мира матчем против Англии в среду.