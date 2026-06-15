Amazon снимет документальный фильм про "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" договорился с Amazon Prime о съемках документального фильма про сезон "красных дьяволов" 2026/27.

Прежде у Amazon выходили документальные фильмы из серии "All or Nothing" ("Все или ничего") про "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".



Теперь настала очередь "Юнайтед", причем "красные дьяволы" получат рекордные деньги за допуск телекамер в свою раздевалку, сообщает BBC.



Съемки начнутся уже в это межсезонье. Камеры будут следовать за мужской и женской командами, академией и персоналом "Юнайтед".