Amazon снимет документальный фильм про "Юнайтед"

Манчестер Юнайтед и Amazon "Манчестер Юнайтед" договорился с Amazon Prime о съемках документального фильма про сезон "красных дьяволов" 2026/27.

Прежде у Amazon выходили документальные фильмы из серии "All or Nothing" ("Все или ничего") про "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Теперь настала очередь "Юнайтед", причем "красные дьяволы" получат рекордные деньги за допуск телекамер в свою раздевалку, сообщает BBC.

Съемки начнутся уже в это межсезонье. Камеры будут следовать за мужской и женской командами, академией и персоналом "Юнайтед".





Метки Amazon, Манчестер Юнайтед, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2026 17:00

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