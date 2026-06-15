Шерингем считает, что Трент подошел бы "Арсеналу"

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем считает, что "Арсенал" мог бы стать подходящим пристанищем для защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда.

Александер-Арнольд невыразительно отыграл свой дебютный сезон за "Реал" после перехода из "Ливерпуля", в результате не попав в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.



Приход Дензела Думфриса дополнительно ставит под вопрос будущее Трента в "Реале", и Шерингем видит клуб Премьер-Лии, который мог бы приютить 27-летнего игрока.



"Можем ли мы увидеть возвращение Трента Александер-Арнольда в Премьер-Лигу? Фанаты "Ливерпуля" могут захотеть его вернуть, поэтому все сводится к тому, какие варианты у него будут, не так ли?"



"Честно говоря, на первый взгляд он не кажется мне идеальным игроком для "Арсенала". Думаю, у них слишком сильная, стойкая оборонительная четверка, которая трудится как единое целое, но они могут найти ему место".



"Даже если у вас организованная линия обороны с великолепными игроками, Трент будет выглядеть не в своей тарелке, если останется сам по себе. Так было и с Харри Магуайром, когда "Манчестер Юнайтед" не играл хорошо. Сделайте это с Тони Адамсом или Стивом Брюсом, они будут выглядеть шокирующим образом".



"Если вы поместите Трента в организованную оборонительную четверку, и они будут трудиться как единое целое, то именно в этом и состоит суть игры команды вроде "Арсенала".



"Если поработать с Трентом над этим, позаниматься с ним над выбором правильной позиции в правильное время, тогда уверен, он сможет придать команде "Арсенала" это дополнительное изменение", — цитирует Шерингема Metro.