"Юнайтед" собирается продать Рэшфорда
Нападающий Маркус Рэшфорд, вероятно, уже не вернется к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".
Этот понедельник является последним днем, когда "Барселона" может воспользоваться своей опцией по выкупу Рэшфорда за 26 миллионов фунтов после сезона аренды, в котором Маркус забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 49 матчах.
Судя по всему, "Барселона" этого не сделает, на фоне чего появились слухи, что главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик готов интегрировать Рэшфорда в свою команду.
Однако Manchester Evening News утверждает, что Рэшфорд, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед". Начиная со вторника, "красные дьяволы" будут искать другого покупателя на 28-летнего англичанина.
"Юнайтед" настроен избавиться от получающего 325,000 фунтов в неделю Рэшфорда — такого рода зарплата более не соответствует стратегии клуба, особенно когда речь про игрока, которому не гарантировано место в стартовом составе при наличии конкурентов вроде Матеуса Куньи и Патрика Доргу.
В Манчестере ожидают, что уровень интереса Рэшфорду после столь яркого сезона будет высоким.
15.06.2026 15:00
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