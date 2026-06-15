"Юнайтед" собирается продать Рэшфорда

Нападающий Маркус Рэшфорд, вероятно, уже не вернется к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Этот понедельник является последним днем, когда "Барселона" может воспользоваться своей опцией по выкупу Рэшфорда за 26 миллионов фунтов после сезона аренды, в котором Маркус забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 49 матчах.



Судя по всему, "Барселона" этого не сделает, на фоне чего появились слухи, что главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик готов интегрировать Рэшфорда в свою команду.



Однако Manchester Evening News утверждает, что Рэшфорд, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед". Начиная со вторника, "красные дьяволы" будут искать другого покупателя на 28-летнего англичанина.



"Юнайтед" настроен избавиться от получающего 325,000 фунтов в неделю Рэшфорда — такого рода зарплата более не соответствует стратегии клуба, особенно когда речь про игрока, которому не гарантировано место в стартовом составе при наличии конкурентов вроде Матеуса Куньи и Патрика Доргу.



В Манчестере ожидают, что уровень интереса Рэшфорду после столь яркого сезона будет высоким.