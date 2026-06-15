О'Райли: "Нам нужно показать, из чего мы сделаны"

Защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли призвал своих партнеров по сборной Англии показать свою истинную суть в стартовом матче ЧМ-2026 против Хорватии.

Проведя тренировочный сбор во Флориде, сейчас английская сборная переместилась в Канзас-Сити, чтобы в ближайшую среду сыграть в Далласе против Хорватии.



Англия значится одним из фаворитов Чемпионата Мира, и О'Райли хочет, чтобы его команда сходу обозначила свои намерения.



"Мы прошли акклиматизацию к жаре, мы много тренировались и сыграли два матча, в которых каждый получил некоторое количество минут".



"Думаю, нам просто нужно выйти (против Хорватии) во всеоружии и показать им, из чего мы сделаны".



"Это в некотором роде похоже на предсезонный период, но это напряженный период. Разумеется, нам нужно быть готовыми к турниру, и это хорошо", — цитирует О'Райли ESPN.