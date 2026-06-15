Хендерсону сложно видеть критику Беллингема

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон признался, что ему сложно видеть критику в адрес своего партнера по национальной команде Джуда Беллингема.

Несмотря на свой звездный статус, Беллингем не имеет твердого места в стартовом составе англичан, и многие болельщики считают, что вместо звезды "Реала" должен играть Морган Роджерс.



22-летнего Беллингема нередко критиковали в последних матчах английской сборной, однако Хендерсону это не кажется справедливым.



"Честно говоря, я не могу описать, как сильно я его ценю".



"Знаю, насчет него всякое пишут в медиа, и порой мне сложно это читать, потому что я просто знаю, какое влияние он имеет на эту команду и сколь хорошим партнером он является за пределами поля".



"Он просто дает нам нечто особенное и является искрой для нашей команды. У него в карьере были большие моменты, и он является игроком для больших матчей".



"У него большой опыт выступлений на турнирах. Он будет игроком огромной важности для нас на этом турнире", — цитирует Хендерсона BBC.