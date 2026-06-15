Клубы Премьер-Лиги опасаются роста цен из-за трансфера Андерсона
Клубы Премьер-Лиги опасаются нового витка инфляции на трансферном рынке, если полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон перейдет в "Манчестер Сити" этим летом.
На прошлой неделе стало известно, что даже 120 миллионов фунтов "Сити" оказалось недостаточно для приобретения Андерсона. По слухам, "Форест" оценивает Эллиота в 130 млн. фунтов.
При этом 23-летний Андерсон только в нынешнем сезоне дебютировал за сборную Англии и пока не сыграл ни одного матча в Лиге Чемпионов.
Также за огромные деньги этим летом может покинуть "Астон Виллу" партнер Андерсона по национальной команде в лице нападающего Моргана Роджерса, которого хочет "Арсенал".
Поэтому, как утверждает The Telegraph, клубы Премьер-Лиги опасаются, что переход Андерсона вызовет скачок цен, что вкупе с ужесточением правил финансового фейр-плей крайне затруднит работу на транферном рынке.
15.06.2026 12:00
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