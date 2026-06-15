Гордон выйдет в старте сборной Англии против Хорватии

Новичок испанской "Барселоны" Энтони Гордон должен получить место в стартовом составе сборной Англии на матч Чемпионата Мира против Хорватии.

Матчем против Хорватии в Далласе в ближайшую среду англичане возьмут старт на ЧМ-2026, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "трех львов" Томас Тухель уже определился с некоторыми позициями в преддверии этой игры.



В данный момент упомянутый Гордон опережает Маркуса Рэшфорда, который этот сезон провел как раз в "Барселоне", за возможность сыграть на левом краю атаки англичан.



А вот партнером Джона Стоунса по центру обороны, скорее всего, станет не его коллега по "Манчестер Сити" Марк Гехи, а Эзри Конса. Тухель ценит физическую мощь и рост защитника "Астон Виллы".



Также Тухелю предстоит сделать выбор на позиции 10-го номера, и пока в лагере национальной команды есть ощущение, что Джуд Беллингем выигрывает конкуренцию у Моргана Роджерса.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака по-прежнему не может полноценно тренироваться из-за проблем с ахиллом, поэтому его участие в матче под вопросом.