Саутгейт: "Англия готова выиграть Чемпионат Мира"

Гарет Саутгейт Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что команда Томаса Тухеля готова выиграть Чемпионат Мира.

Саутгейт оставил английскую сборную после поражения от Испании в финале Евро-2024. На предыдущем Чемпионате Европы родоначальники футбола также уступили в финале, а на двух последних Чемпионатах Мира достигали полуфинала и затем четвертьфинала.

Саутгейт уверен, что этот опыт поможет англичанам в Америке. Сам же Гарет решил не создавать проблем команде Тухеля, отклонив все предложения о работе телевизионным экспертом на время ЧМ-2026.

"Очевидно, это очень другой турнир для меня. Я побывал на семи предыдущих Чемпионатах Мира в качестве игрока, телеведущего, скаута и затем тренера".

"На сей раз я принял сознательное решение отказаться от работы на телевидении. Не думаю, что это бы помогло, если бы я говорил насчет команды".

"Я не хочу, чтобы что-либо было истолковано неверно или швырялось им (сборной Англии) на пресс-конференциях. Поэтому лучшего всего для меня оставаться в стороне".

"Я хочу использовать этот момент, чтобы пожелать удачи всем парням. Все те пережитые ими вечера матчей навылет означают, что они будут полны уверенности в себе, начиная турнир".

"Они преодолели так много препятствий на своем пути, серий пенальти, полуфиналов. Мы были так близки, и они готовы одержать победу. Мне не терпится понаблюдать", — сообщает Саутгейт на видео, опубликованном в социальной сети.





Метки Саутгейт, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2026 10:00

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