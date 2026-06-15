Саутгейт: "Англия готова выиграть Чемпионат Мира"

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что команда Томаса Тухеля готова выиграть Чемпионат Мира.

Саутгейт оставил английскую сборную после поражения от Испании в финале Евро-2024. На предыдущем Чемпионате Европы родоначальники футбола также уступили в финале, а на двух последних Чемпионатах Мира достигали полуфинала и затем четвертьфинала.



Саутгейт уверен, что этот опыт поможет англичанам в Америке. Сам же Гарет решил не создавать проблем команде Тухеля, отклонив все предложения о работе телевизионным экспертом на время ЧМ-2026.



"Очевидно, это очень другой турнир для меня. Я побывал на семи предыдущих Чемпионатах Мира в качестве игрока, телеведущего, скаута и затем тренера".



"На сей раз я принял сознательное решение отказаться от работы на телевидении. Не думаю, что это бы помогло, если бы я говорил насчет команды".



"Я не хочу, чтобы что-либо было истолковано неверно или швырялось им (сборной Англии) на пресс-конференциях. Поэтому лучшего всего для меня оставаться в стороне".



"Я хочу использовать этот момент, чтобы пожелать удачи всем парням. Все те пережитые ими вечера матчей навылет означают, что они будут полны уверенности в себе, начиная турнир".



"Они преодолели так много препятствий на своем пути, серий пенальти, полуфиналов. Мы были так близки, и они готовы одержать победу. Мне не терпится понаблюдать", — сообщает Саутгейт на видео, опубликованном в социальной сети.