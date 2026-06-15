Эзе готов к исполнению пенальти на ЧМ-2026

Полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе заявил, что готов к исполнению пенальти за сборную Англии на Чемпионате Мира.

Своим последним касанием мяча за "Арсенал" в этом сезоне Эзе совершил промах в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ.



Однако Эзе не унывает и даже благодарен за этот неприятный опыт. Эберечи не собирается отказываться от дальнейшего исполнения 11-метровых за клуб или сборную.



"Футбол полон всего, и ты должен стараться принимать все и наслаждаться этим, насколько возможно. Играть в финале Лиги Чемпионов — это то, где я хочу быть и что я хочу делать. В следующем сезоне мы снова постараемся туда попасть, и если придется исполнять пенальти, тогда я снова возьмусь".



"Все большие игроки промахивались с пенальти и переживали такого рода моменты. Я получил кучу сообщений, в которых люди говорили о таких моментах. Я бы хотел, чтобы этого никогда не случилось. Но я благодарен, что это случилось. Я вырасту благодаря этому, извлеку урок и буду двигаться дальше".



"Если ты промахнулся, значит промахнулся. Если ты забил, значит забил. Важно обладать характером, чтобы двигаться дальше. Это часть пути".



"Я давно исполняю пенальти, и это часть пути. Ты должен продолжать совершенствоваться, находить способы прибавить. Я не собираюсь чересчур переживать об этом, потому что знаю, что не просто так оказался в этом положении. За этим стоит большая работа на тренировках".



"Пенальти за сборную Англии? Если выпадет случай, я точно возьмусь. Почему я должен отказываться?" — цитирует Эзе The Athletic.