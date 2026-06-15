Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" вступил в борьбу за Аюба Буадди. "Тоттенхэм" предложит 60 миллионов фунтов за Коди Гакпо. "Манчестер Сити" определился с заменой Джону Стоунсу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" обдумывает приобретение вингера "Реал Сосьедад" Андера Барренечеа. (The Sun)



"Арсенал" запросил информацию насчет полузащитника "Ромы" Ману Коне. (Nicolo Schira)



"Бешикташ" вступил в борьбу за вингера "Арсенала" Леандро Троссарда. (Caught Offside)



Как и "Арсенал", "Ливерпуль" ведет переговоры насчет покупки полузащитника "Лилля" Аюба Буадди, который также интересен "Челси" и ПСЖ. (talkSPORT)



Нападающий Мохамед Салах не вернется в "Ливерпуль" после увольнения главного тренера Арне Слота. (Ben Jacobs)



"Тоттенхэм" готовит предложение в 60 миллионов фунтов о покупке нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо. (Caught Offside)



"Бавария" надеется перехватить нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. (Fichajes)



"Манчестер Сити" рассматривает оцениваемого в 70 млн. фунтов защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта на замену покидающему клуб Джону Стоунсу. (Football Insider)



"Ноттингем Форест" проявляет интерес к полузащитнику "Интера" Давиде Фраттези. (Football Italia)



"Форест" предложил 25 млн. фунтов за полузащитника "Арсенала" Фабиу Виейра. (Football Insider)



"Астон Вилла" может пригласить вингера "Вест Хэма" Крисенсио Саммервила в случае расставания с Эмилиано Буэндиа. (Football Insider)



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Сын бывшего нападающего "Ливерпуля" Джибриля Сисе заключил свой первый профессиональный контракт с "красными". (Daily Mirror)



У совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа в последний момент сорвалась продажа "Ниццы" американскому консорциуму. (Daily Mirror)



Бывший полузащитник сборной Германии Сами Хедира войдет в тренерский штаб Жозе Моуриньо в "Реале". (The Athletic)



Джуд Беллингем должен выйти в стартовом составе сборной Англии на матч ЧМ-2026 против Хорватии. (The Telegraph)



Защитник "Челси" Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с лицом своего тренера по сборной Испании Луиса Де ла Фуэнте в случае победы на Чемпионате Мира. (Fabrizio Romano)



Премьер-Лига делегировала на ЧМ-2026 163 игрока. В 39 из 48 сборных на турнире есть представители английского первенства. В Португальской сборной больше игроков из Премьер-Лиги, чем из португальской лиги. (Daily Mirror)



Во время церемонии открытия ЧМ-2026 снаружи стадиона "Ацтека" в Мехико от сердечного приступа умер 81-летний фанат. (Daily Star)