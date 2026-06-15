Совладелец "Вест Хэма" намерен сохранить лучших игроков

Совладелец "Вест Хэма" Даниэль Кретинский заявил, что его клуб намерен сохранить своих лучших игроков.

После вылета "Вест Хэма" из Премьер-Лиги появились слухи, что лондонскому клубу придется продать игроков этим летом на сумму до 150 миллионов фунтов.



Однако на текущей неделе Кретинский согласовал покупку акций вдовы Дэвида Голда, что позволяет ему стать крупнейшим акционером "Вест Хэма", превзойдя Дэвида Салливана.



Теперь чешский миллиардер помышляет лишь о возвращении в Премьер-Лигу, а для этого ему нужны ключевые игроки вроде Матеуша Фернандеша и Джаррода Боуэна.



"У нас есть очень надежная стратегия. Нам не нужно продавать игроков по финансовым соображениям. Мы делаем все для того, чтобы немедленно вернуться в Премьер-Лигу. Такова наша единственная цель".



"Ключевые игроки ждут нас. Они хотят увидеть, что есть реальная возможность сохранить состав вместе".



"Что действительно имеет значение, так это финансирование, стратегия и стабильность. Мы поговорили с ними всеми. Им нужно увидеть, что у нас реальный и серьезный проект. Повышение в классе — наша единственная цель", — сообщил Кретинский The Times.