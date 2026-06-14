Порро связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2031 года

Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных услових.

"Тоттенхэм" не раскрывает срок нового контракта, однако BBC предполагает, что речь идет о соглашении до 2031 года.



От предыдущего контракта, который Порро подписал в момент постоянного трансфера из "Спортинга" за 40 миллионов фунтов летом 2023 после шести месяцев аренды, оставалось два года.



В предыдущие недели и месяцы Порро сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Реал", но 26-летний испанец сохранил верность "Тоттенхэму".



К настоящему моменту Порро сыграл за "Тоттенхэм" уже 152 матча. 47 из них пришлись на этот сезон — больше всех в команде Роберто Де Дзерби.



"Помимо его техники, я также обожаю его характер. Каждый день он хочет трудиться, учиться и прибавлять, и такие качества помогают игрокам достигать высочайшего уровня".



"У него очень умное понимание футбола, он придает команде энергии, темпа и характера", — сообщил Де Дзерби о своем подопечном, который сейчас находится в расположении сборной Испании на ЧМ-2026.