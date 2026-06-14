"Арсенал" начал переговоры по Буадди
"Арсенал" начал переговоры о приобретении полузащитника французского "Лилля" Аюба Буадди.
Слухи об интересе "Арсенала" к Буадди ходили и ранее, но сейчас, как утверждает The Times, "канониры" приступили к согласованию трансфера Аюба.
"Арсенал" уже разговаривает с представителями 18-летнего Буадди, но пока не выдвигал официальное предложение "Лиллю".
Буадди произвел очень сильное впечатление во время матча сборной Марокко против Бразилии на Чемпионате Мира минувшей ночью (1:1).
"Лилль" оценивает Буадди в 60 миллионов фунтов, но интерес к Аюбу также проявляют "Челси", ПСЖ и некоторые другие большие клубы.
14.06.2026 21:00
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