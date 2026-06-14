"Юнайтед" договаривается с Льюисом Холлом
"Манчестер Юнайтед" договаривается с защитником "Ньюкасла" Льюисом Холлом.
Приглашение новичка на левый фланг обороны для конкуренции с Люком Шоу является одним из приоритетов "Юнайтед" на летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, "Юнайтед" еще несколько недель назад установил контакт с лагерем Холла.
Но сейчас "Юнайтед" активизировался и уже два или три дня договаривается с 21-летним защитником, который не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира и, по слухам, открыт к смене клуба.
Склонить "Ньюкасл" к продаже Холла будет непросто, потому что "сороки" едва выручили 69 миллионов фунтов за Энтони Гордона.
14.06.2026 19:00
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