"Юнайтед" договаривается с Льюисом Холлом

Льюис Холл "Манчестер Юнайтед" договаривается с защитником "Ньюкасла" Льюисом Холлом.

Приглашение новичка на левый фланг обороны для конкуренции с Люком Шоу является одним из приоритетов "Юнайтед" на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале, "Юнайтед" еще несколько недель назад установил контакт с лагерем Холла.

Но сейчас "Юнайтед" активизировался и уже два или три дня договаривается с 21-летним защитником, который не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира и, по слухам, открыт к смене клуба.

Склонить "Ньюкасл" к продаже Холла будет непросто, потому что "сороки" едва выручили 69 миллионов фунтов за Энтони Гордона.





Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Холл

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 19:00

Количество просмотров Просмотров: 457


Поиск: