"Юнайтед" ждет Эдерсона для медобследования в Нью-Йорке

Полузащитник итальянской "Аталанты" Эдерсон сегодня проходит медобследование в Нью-Йорке перед подписанием контракта с "Манчестер Юнайтед".

В начале июня стало известно, что "Юнайтед" согласовал покупку 26-летнего Эдерсона за 39 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Затем Эдерсон был добавлен в заявку сборной Бразилии на Чемпионата Мира, из-за чего, как казалось, подтверждение трансфера может задержаться.



Однако итальянское издание Corriere dello Sport утверждает, что ЧМ-2026 не будет помехой. Сегодня Эдерсон прилетает в Нью-Йорк, чтобы пройти медобследование, после чего вернется в расположение своей сборной.



Источник добавляет, что после оформления Эдерсона "Юнайтед" собирается приобрести левого защитника, левого вингера и еще одного центрального полузащитника.