"Реал" не будет делать предложение по Матеушу Фернандешу
Испанский "Реал" не собирается вступать в борьбу за Матеуша Фернандеша, всецело ожидая, что полузащитник "Вест Хэма" перейдет в "Манчестер Юнайтед".
Фернандеша принялись настойчиво сватать в "Реал" после того, как его соотечественник Жозе Моуриньо согласился вернуться на должность главного тренера Королевского клуба.
Однако The Sun утверждает, что "Реал" не собирается выдвигать официальное предложение о покупке Фернандеша, потому что не верит в свои шансы перехватить Матеуша.
"Юнайтед" уже значительно продвинулся в переговорах по 21-летнему игроку сборной Португалии, к которому ранее охладел "Арсенал".
В данный момент "Вест Хэм" оценивает Фернандеша в 80 миллионов фунтов, однако "Юнайтед" надеется, что вылет из Премьер-Лиги заставит "молотобойцев" пойти на уступки.
14.06.2026 17:00
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