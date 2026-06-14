"Реал" не будет делать предложение по Матеушу Фернандешу

Испанский "Реал" не собирается вступать в борьбу за Матеуша Фернандеша, всецело ожидая, что полузащитник "Вест Хэма" перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Фернандеша принялись настойчиво сватать в "Реал" после того, как его соотечественник Жозе Моуриньо согласился вернуться на должность главного тренера Королевского клуба.



Однако The Sun утверждает, что "Реал" не собирается выдвигать официальное предложение о покупке Фернандеша, потому что не верит в свои шансы перехватить Матеуша.



"Юнайтед" уже значительно продвинулся в переговорах по 21-летнему игроку сборной Португалии, к которому ранее охладел "Арсенал".



В данный момент "Вест Хэм" оценивает Фернандеша в 80 миллионов фунтов, однако "Юнайтед" надеется, что вылет из Премьер-Лиги заставит "молотобойцев" пойти на уступки.