"Арсенал" принял решение по Льюис-Скелли

"Арсенал" решил, что не продаст защитника Майлса Льюис-Скелли этим летом.

Заключив новый долгосрочный контракт с "Арсеналом" прошлым летом, Льюис-Скелли довольно неудачно провел этот сезон.



На своей основной позиции, левого защитника, 19-летний англичанин проигрывал конкуренцию Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори.



Однако в концовке сезона Льюис-Скелли внезапно проявил себя в качестве полузащитника, став выигрывать конкуренцию у Мартина Субименди и получив место в стартовом составе "Арсенала" на финал Лиги Чемпионов против ПСЖ.



Как сообщает Manchester Evening News, теперь ситуация Льюис-Скелли изменилась, и "Арсенал" более не помышляет о продаже своего воспитанника, одним из претендентов на которого был "Манчестер Юнайтед".