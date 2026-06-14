"Арсенал" и "Сити" проявили интерес к Ндиайе

Илиман Ндиайе "Арсенал" и "Манчестер Сити" присоединились к числу клубов, проявляющих интерес к нападающему "Эвертона" Илиману Ндиайе.

Ндиайе забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, заслужив репутацию одного из лучших дриблеров английского первенства.

Ранее пресса уже сообщала об интересе к Ндиайе со стороны "Юнайтед", а теперь, как утверждает Daily Mail, свой взор на 26-летнего игрока сборной Сенегала обратили "Арсенал" и "Сити".

В данный момент "Эвертон" оценивает Ндиайе в 50 миллионов фунтов, однако эта сумма еще может вырасти, если Илиман проявит себя на Чемпионате Мира.





Метки Арсенал, Манчестер Сити, Ндиайе, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 14:00

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  1. ben-arfa 14.06.2026 14:19 # ben-arfa
    Ну это откровенно не уровень топ-6 апл. Тот факт что он много финтит – это карт-бланш от тренера, а не супер-способности игрока. Тот же Мадуэке ничем не хуже в дриблинге, но вынужден играть в системный футбол гелевого физрука.

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