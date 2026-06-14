"Арсенал" и "Сити" проявили интерес к Ндиайе

"Арсенал" и "Манчестер Сити" присоединились к числу клубов, проявляющих интерес к нападающему "Эвертона" Илиману Ндиайе.

Ндиайе забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, заслужив репутацию одного из лучших дриблеров английского первенства.



Ранее пресса уже сообщала об интересе к Ндиайе со стороны "Юнайтед", а теперь, как утверждает Daily Mail, свой взор на 26-летнего игрока сборной Сенегала обратили "Арсенал" и "Сити".



В данный момент "Эвертон" оценивает Ндиайе в 50 миллионов фунтов, однако эта сумма еще может вырасти, если Илиман проявит себя на Чемпионате Мира.