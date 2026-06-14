"Арсенал" и "Сити" проявили интерес к Ндиайе
"Арсенал" и "Манчестер Сити" присоединились к числу клубов, проявляющих интерес к нападающему "Эвертона" Илиману Ндиайе.
Ндиайе забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, заслужив репутацию одного из лучших дриблеров английского первенства.
Ранее пресса уже сообщала об интересе к Ндиайе со стороны "Юнайтед", а теперь, как утверждает Daily Mail, свой взор на 26-летнего игрока сборной Сенегала обратили "Арсенал" и "Сити".
В данный момент "Эвертон" оценивает Ндиайе в 50 миллионов фунтов, однако эта сумма еще может вырасти, если Илиман проявит себя на Чемпионате Мира.
14.06.2026 14:00
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Ну это откровенно не уровень топ-6 апл. Тот факт что он много финтит – это карт-бланш от тренера, а не супер-способности игрока. Тот же Мадуэке ничем не хуже в дриблинге, но вынужден играть в системный футбол гелевого физрука.
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